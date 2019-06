Cagliari, ubriaco alla guida perde il controllo dell’auto e finisce sul guardrail

Perde il controllo dell’auto e finisce incastrato sul guardrail. L’incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio nell’innesto per l’Asse mediano di scorrimento, all’altezza della biforcazione Poetto- Viale Maconi. L’uomo, un 62enne cagliaritano, alla guida di una Pegeout è stato sottoposto all’alcol test, risultando positivo per oltre due volte il limite consentito. Fortunatamente non si sono registrati feriti nè altri veicoli coinvolti. L’auto è stata sequestrata, per l’uomo è scattato l’immediato ritiro della patente e la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

