En plein per il Circolo Nautico nella gara regionale di canottaggio Gli atleti oristanesi vincono tutte le gare in programma della categoria cadetti

En plein per il Circolo Nautico di Oristano, che nella gara regionale di canottaggio, svolta nel Lago Omodeo nei giorni scorsi, nella categoria cadetti maschili ha vinto tutte le gare in programma.

Vittoria netta per Luigi Ecca e Francesco Puliga nel doppio cadetti. Prima vittoria alla sua seconda gara sui 1500 in singolo 720 per Francesco Puliga, dopo un bel duello con un allievo della canottieri Olbia. Vittoria con vantaggio netto invece per Luigi Ecca sul singolo cadetti 720.

E proprio sui cadetti Puliga ed Ecca, compagni nel doppio, punta l’allenatore Antonio Marras per la partecipazione, tra un mese, al festival dei Giovani all’idroscalo di Milano, la più importante gara nazionale di canottaggio per le categorie dagli 11 ai 14 anni.

Nelle altre gare buon secondo posto per Raffaele Marras e Pietro Maccioni nel doppio senior, ottimo secondo posto sempre di Pietro Maccioni nel singolo senior e nel singolo ragazzi un bel quarto posto per Fabio Podda e sesto posto per Daniele Manca.