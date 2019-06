“Cara Francesca Ghirra, dopo il pessimo lavoro svolto durante quest’ultima consiliatura, come puoi pensare che i sostenitori del Movimento 5 Stelle possano votarti?”. La stoccata arriva da Antonietta Martinez, ex candidata a sindaco del M%s ed ex consigliera comunale. La Martinez condivide proprio uno dei video spot della Ghirra sul porta a porta, non lesinando le critiche alla leader del centrosinistra che chiede i voti dei grillini: “Un argomento a caso? Igiene del suolo. Sei proprio certa che il tema sia SOVRASTIMATO???? La nostra città sta diventando invivibile”.

L'articolo “Cara Francesca Ghirra, dopo il pessimo lavoro svolto in Comune come puoi pensare che i sostenitori del M5S ti votino?” proviene da Casteddu On line.