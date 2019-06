“Abbiamo subito un furto ma vogliamo rialzarci”, gli scout Assoraider di Quartu lanciano una campagna fondi

Parte oggi la campagna di crowdfunding “100 Nodi… di solidarietà”, organizzata dalla Sezione scout Assoraider di Quartu Sant’Elena. L’iniziativa di raccolta fondi nasce dalla rabbia, dalla sofferenza e dalla delusione provata a partire dal 29-30 marzo scorso, quando a seguito di un’effrazione notturna presso la sede in via Fiume 25 sono stati portati via contanti per il valore di oltre 3.000 euro

“100 Nodi parte proprio da qui” – afferma il Presidente di Sezione, Giacomo Pateri. “Dalla nostra voglia di non fermarci e di rialzarci, intrecciando nella nostra rete di solidarietà tutti coloro che vorranno darci il loro sostegno. Amici e amiche, fratelli e sorelle, scaut e non”.

IL FURTO. “Quanto sottrattoci è frutto del sudore e della fatica dei ragazzi della nostra Sezione, che avevano raccolto i fondi con l’autofinanziamento, ma anche dei sacrifici delle loro famiglie che avevano versato le quote d’iscrizione” – continua Pateri. “In una notte abbiamo perso tutto questo. Dei malviventi sono entrati nella nostra sede, hanno forzato dei lucchetti e portato via delle cassette con all’interno contanti. E, nonostante la denuncia ai Carabinieri, ci sembra difficile che si possano individuare i colpevoli e recuperare il maltolto. Tende, materiali nuovi per i giochi, campi estivi e gite: a seguito del furto abbiamo dovuto ridimensionare tutte le nostre attività”.

CROWDFUNDING. Una volta metabolizzato quanto accaduto, è stato per loro impossibile non reagire. Per questo è stata lanciata la campagna di crowdfunding “100 Nodi”, allestita sul sito Produzionidalbasso.org e disponibile fino al 29 giugno. È possibile partecipare con una donazione di 5,00€ – 10,00€ – 50,00€, ricevendo in cambio una ricompensa da parte di tutti quanti noi. Un portachiavi con un nodo simbolico, realizzato dalle mani dei nostri iscritti (lupetti, esploratori, rover e raider – suddivisi nelle varie fasce d’età). Ma anche, con l’offerta più generosa, una maglietta della nostra Sezione.

Tutti i sostenitori saranno inoltre invitati all’evento “100 NODI DAY”: giochi, attività, un piccolo rinfresco e una serata da veri scaut. L’evento si terrà domenica 30 giugno a partire dalle ore 17:30 fino alle 20:30 al Parco di Molentargius, lato Cagliari in zona via La Palma, ingresso in via del Sale. Qui sarà possibile anche effettuare la propria donazione e ritirare la ricompensa di persona. La ricompensa e l’evento saranno solo un modo per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto la nostra iniziativa, in un momento difficile per la nostra famiglia scaut.

“La Sezione Scaut Assoraider di Quartu Sant’Elena fa parte dell’ Assoraider (Associazione Italiana Scautismo Raider) , è attiva sul territorio da oltre trent’anni e si impegna con spirito e determinazione a costruire un mondo migliore per i nostri giovani con attività tipicamente scaut – spiegano. Non riceviamo sovvenzioni, né pubbliche né da altri enti, e le quote versate, insieme al ricavato del nostro autofinanziamento, vengono sempre reinvestite per coprire affitto, bollette e altre spese vive, ma soprattutto per le attività dei nostri ragazzi.”

