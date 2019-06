Non è un’Isola per giovani imprenditori: in Sardegna sempre più over 50 al comando

In Sardegna sempre più over 50 al comando: nelle loro mani quasi 54mila aziende su 94mila. Matzutzi (Confartigianato Sardegna): “La Sardegna invecchia a livello imprenditoriale: necessari incentivi per accelerare passaggio di testimone”.

In Sardegna invecchia, oltre alla popolazione, anche il tessuto imprenditoriale. Infatti, sono sempre meno i giovani, e sempre più gli over 50, che nell’Isola stanno al comando delle aziende.

Tra marzo 2013 e marzo 2018, ultimo periodo disponibile, il numero dei dirigenti d’impresa, ovvero chi detiene cariche di amministratore, con più di 50 anni d’età è cresciuto di quasi 21 punti percentuali mentre, nello stesso periodo gli under 50 hanno subìto un decremento dell’11,6%.

Il quadro che emerge dall’elaborazione dell’Osservatorio per le PMI di

Confartigianato Imprese Sardegna, che ha comparato i dati del

2013-2018 di UnionCamere-Infocamere, è allarmante: invecchia la

popolazione, invecchia chi sta alla guida delle attività produttive.

“Purtroppo non è una sorpresa se osserviamo i dati anagrafici della

popolazione – commenta Antonio Matztutzi, Presidente di

Confartigianato Imprese Sardegna – si parla con preoccupazione, da

oltre un decennio, di disoccupazione giovanile ma questi numeri ci

ricordano che esiste anche un altro problema, in prospettiva ancora

più insidioso: sempre più aziende sono, e saranno, guidate da persone

“mature” e, innegabilmente, con “orizzonti di crescita” più limitati

rispetto a quello che possono avere i più giovani”.

Alla fine dei marzo 2018, nell’Isola i capitani d’impresa under 50

erano 40.804 contro i 53.556 over 50, per un totale di 94.370, quota

che nel quinquennio 2013-2018 è cresciuta di 4.169 unità.

In questo lasso di tempo, caratterizzato da una profonda e tangibile

difficoltà nel passaggio di testimone per la continuità aziendale, si

è ribaltato il rapporto tra la fasce d’età con gli amministratori over

50 diventati la maggioranza. I numeri, quindi, parlano sia del

decremento dei 18-29enni, fascia anagrafica che ha perso 271 unità,

sia dei 30 -49enni, calati di 5.082. Al contrario, quelli appartenenti

all’età 50-69 anni sono cresciuti di 5.962 unità e gli over 70 di

3.560.

“Certo – continua Matzutzi – le statistiche sono influenzate anche

dalle dinamiche della popolazione sarda, e italiana in generale, la

cui età media aumenta per il calo demografico”. “Certamente “età” e

“capacità imprenditoriali” non sono in assoluto fattori inversamente

proporzionali – sottolinea il Presidente di Confartigianato Sardegna –

sicuramente un over 50 può vantare esperienza e saggezza maturate con

gli anni, ma un dirigente giovane è probabilmente più aperto al

cambiamento ed all’innovazione, maggiormente propenso ad abbandonare

la routine e sperimentare strade nuove per rilanciare ed attualizzare

l’azienda”.

Guardando i settori produttivi, nei cinque anni considerati, il

fenomeno dell’invecchiamento degli amministratori caratterizza tutte

le attività, con incrementi di quasi il 30% nella classe 50-69 anni e

superiori al 40% in quella degli over 70 nei due settori dell’alloggio

e ristorazione e dei servizi alle imprese.

I comparti che, invece, fanno segnare un saldo positivo di

ringiovanimento sono quelli dell’agricoltura, i servizi d’informazione

e comunicazione, sanitario e assistenza sociale

“Nelle aziende “anziane” c’è un grande valore economico e di cultura

produttiva che deve essere preservato e rilanciato dai giovani –

continua il Presidente – ma ciò può avvenire solo sostenendo e

facilitando il passaggio di testimone verso chi, erede del titolare o

dipendente, vuole rilevare l’impresa”. “Per questo – rimarca Matzutzi

– ribadiamo come, da parte del Governo, sia necessaria una attenzione

particolare sul passaggio generazionale nelle attività produttive e

quindi incentivi, investimenti e taglio della burocrazia”. “Di tutti

questi aspetti, e nel modo specifico del passaggio di testimone tra

genitori e figli – conclude il Presidente – abbiamo discusso

recentemente con il nuovo Assessore Regionale all’Artigianato, Gianni

Chessa, al quale abbiamo chiesto un impegno concreto per attuare il

provvedimento che, nella Legge di Bilancio 2019 ha messo a

disposizione ben 2 milioni di euro”.

Confartigianato Imprese Sardegna ricorda come la norma sul Passaggio

Generazionale, più volte richiesta dagli artigiani sardi di

Confartigianato, e approvata dal Consiglio nello scorso dicembre,

consentirà ai giovani, attraverso voucher di un valore minimo di

15mila euro, di apprendere nuove conoscenze manageriali, di migliorare

prodotti e servizi e di sviluppare maggiormente l’economia aziendale.

Quindi, i giovani figli di artigiane e artigiani, collaboratori

familiari o dipendenti da almeno 5 anni, che subentrano formalmente

nell’attività, acquisiranno le necessarie competenze finalizzate allo

start up delle propria esperienza aziendale. Potranno essere

finanziate, tra le altre, le attività formative manageriali, la

comunicazione innovativa, i servizi legati al commercio elettronico,

l’internazionalizzazione, l’innovazione di processo, il controllo di

gestione, il marketing e i percorsi di management aziendale.

