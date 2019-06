Continua incessante il dispositivo di contrasto del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri i Baschi Verdi della 2^ Compagnia di Cagliari hanno arrestato due italiani, entrambi cagliaritani, classi 1974 e 1977, colti a spacciare sostanze stupefacenti a Quartu S.Elena.

Da giorni, le pattuglie impegnate in servizi su strada avevano notato, in Via Lussemburgo, assembramenti di persone – alcune delle quali già noti come abituali assuntori di sostanze stupefacenti – le quali mostravano atteggiamenti circospetti, quali un comportamento guardingo, il controllo costante del sopraggiungere di autovetture, oppure l’intrattenere contatti per brevissimi lassi di tempo.

Tutti atteggiamenti già “catalogati” dai Finanzieri in base alla loro esperienza quali tipici dell’attività di spaccio. Lo schema individuato dalle Fiamme Gialle questa volta consisteva nel “contatto” tra l’assuntore e uno dei due spacciatori, il quale, acquisito “l’ordine” ed il corrispondente denaro, si recava presso l’abitazione dell’altro pusher – utilizzata come deposito – per poi tornare sulla strada con le dosi richieste.

Dopo un breve appostamento, i militari procedevano a fermare il pusher all’uscita dell’abitazione e ad arrestare entrambi gli spacciatori. All’interno dell’abitazione/deposito, sono stati rinvenuti, e sequestrati, anche con l’ausilio delle unità cinofile, 5,8 kg di hashish (divisi in panetti di differente grammatura), 1,3 kg di marijuana, 8 coltelli intrisi di sostanze stupefacenti, due bilancini di precisione e un macchinario per il confezionamento sottovuoto.

I due spacciatori arrestati sono stati condotti alla Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L'articolo Droga a Quartu, blitz dei Baschi Verdi: due spacciatori arrestati con oltre 7 kg di droga proviene da Casteddu On line.