Sestu senza acqua potabile, è emergenza totale: per fortuna ora arrivano le autobotti. La sindaca Paola Secci informa i cittadini nel paese dove è vitato bere e usare 0’acqua per cucinare: “Carissimi concittadini,

Ancora non abbiamo notizie sulle analisi dell’acqua. In attesa è stata posizionata un’autobotte di acqua potabile in Via Bologna angolo con Via Monserrato.

Sarà disponibile oggi sino alle 17.00 e domani dalle 09.00 alle 17.00 sino alla cessazione dell’emergenza. Si prega di darne ampia diffusione anche alle persone che non sono sui social. Vi terremo informati”.

L'articolo Sestu senza acqua potabile, è emergenza totale: per fortuna ora arrivano le autobotti proviene da Casteddu On line.