Marco Carta in vacanza in Grecia: “Questa è vita”, la sua amica Fabiana Muscas “fan inseparabile del cantante”. Sono due le novità di oggi sul caso di Marco Carta, dopo la vicenda delle magliette rubate alla Rinascente di Milano. La prima riguarda proprio il cantante, che nelle sue storie su Instagram ha postato un video intitolato “That’s Life”, questa è vita, ostentando una vacanza in Grecia e sorseggiando un gustoso e colorato drink. Insieme ad amici e bellissime miss. Una risposta social per dimostrarsi tranquillo, subito in vacanza dopo la brutta storia nella quale è stato coinvolto, arrestato e poi scagionato e rinviato a giudizio per concorso in furto aggravato.

Intanto il Corriere della Sera ha pubblicato un servizio verità sulla storia di Fabiana Muscas, la donna di 53 anni, infermiera al Brotzu (ma che secondo l’Ordine professionale non risulta iscritta) e sui suoi rapporti con Marco carta. Si tratterebbe di una fan di vecchia data, dalla vincita del festival di Sanremo, super affezionata a lui, con la quale la frequentazione è in atto da tempo. La donna vive in un quartiere popolare di Cagliari, a casa dei genitori, è vedova e sogna di trasferirsi nella Penisola. Risulta nel suo curriculum coordinatrice dell’equipe di infermieristica di Cardiologia al Brotzu. Al momento, è la principale sospettata per le magliette rubate.

L'articolo Marco Carta in vacanza in Grecia: “Questa è vita”, la sua amica Fabiana Muscas “fan inseparabile del cantante” proviene da Casteddu On line.