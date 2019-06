Cagliari, Eugenio Corona confessa non solo il delitto Musini: “Sì, ho provato a uccidere di nuovo”

Cagliari, Eugenio Corona confessa non solo il delitto Musini: “Sì, ho provato a uccidere ancora”. Il 40enne arrestato per l’omicidio del povero Adolfo ha confessato di essere anche l’aggressore di via Podgora, poteva colpire ancora e ha ammesso ogni addebito nell’interrogatorio. E intanto c’è il nome del presunto complice, un altro 40 enne: Antonio Perra, accusato di favoreggiamento, individuato dai carabinieri in una doppia brillante operazione. Ma a fare notizia è soprattutto la confessione dell’autore dell’omicidio di piazza Valvassina, che dunque avrebbe potuto compiere altri atti efferati.

