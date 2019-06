Su pane segundu su connotu

Ùrtimu apuntamentu de “Mastros”, laboratòriu pro imparare a fàghere su pane a s’antiga.

Sa faina, cuncordada dae s’assòtziu “Animamente”, si faghet in su B&B ” Sas craccheras” in bia de Solferino. Custu merie s’ant a iscoviare is segretos de su pane pintadu e de su pane cun patata.

Martis, su 4 de làmpadas de su 2019

