Ponte Quartu, in arrivo 300mila euro

(ANSA) - CAGLIARI, 4 GIU - Soldi soprattutto per la manutenzione delle scuole e per la viabilità. Ma ci sono anche 300mila euro per il ponte Lungosaline di Quartu dove la conferenza di servizi è in programma il prossimo 11 giugno e c'è già un progetto preliminare. L'obiettivo è quello di poter aprire la strada, la parte di viale Colombo più vicina al mare, tra metà agosto e settembre. Quindi anche 150mila euro per la pista ciclabile di Monte Claro. Sono i fondi utilizzati per gli investimenti, oltre 21 milioni di euro, ricavati dall'avanzo di amministrazione della Città metropolitana di Cagliari che complessivamente ammonta a 55 milioni.

In arrivo 9,8mln per la viabilità, 11mln per l'edilizia scolastica, 235mila euro per l'efficienza digitale della pubblica amministrazione, 40mila euro per eliminare le barriere architettoniche a Palazzo regio, 150mila euro per i trasporti.

Poi le risorse anche per strade e ponti: Rio Cixerri (2,6mln), Pedemontana (800mila euro), statale 130 all'altezza di Uta (1,5mln) e Casic (2,9 mln). Gli interventi sono legati alle disposizioni del ministero in seguito al disastro del ponte Morandi di Genova.

Per quanto riguarda le scuole i fondi maggiori arriveranno al Liceo Artistico di Cagliari, al Duca degli Abruzzi di Elmas, al Pitagora di Selargius, al Mattei di Decimomannu e all'Eleonora d'Arborea di Cagliari. In vista del prossimo anno scolastico c'è anche una voce da 900mila euro per il riscaldamento. "Possiamo investire su due obiettivi principali degli enti intermedi - ha detto il vicesindaco della città metropolitana Francesco Lilliu - come la viabilità e l'edilizia scolastica". Contrattazione in corso con Invitalia per reperire risorse per circa 200 milioni di euro.(ANSA).