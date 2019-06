Smart city e cambiamenti climatici: dibattito tra studenti

Un dibattito chiude domani al Liceo Classico di Oristano il percorso “Climate Change and Smart Cities”.

“Si tratta di un progetto realizzato in collaborazione con l’Associazione Diplomatici di Roma”, illustra il dirigente Pino Tilocca, “che lega l’attività di alternanza scuola lavoro con la metodologia CLIL che prevede l’insegnamento in inglese di discipline non linguistiche”,.

L’attività ha coinvolto 5 classi dell’Istituto De Castro, 4 del Liceo classico e 1 del Liceo scientifico di Terralba.

“Il Progetto ha affrontato, durante tutto l’anno scolastico, tematiche interconnesse che hanno spaziato dallo studio delle Istituzioni Internazionali, ONU e UE, all’Agenda ONU 2030 e ai grandi temi del Cambiamento Climatico e dei disastri naturali che sono sua conseguenza”, spiega ancora Tilocca. “Gli studenti hanno studiato e affrontato queste tematiche in lingua inglese durante le lezioni CLIL, e hanno prodotto un lavoro finale che analizza un progetto di Smart City che focalizza l’attenzione sui trasporti urbani, sul problema del cibo e della produzione a km Zero, sulla salute e sull’inclusione delle minoranze e delle fasce deboli della popolazione urbana”.