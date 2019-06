Anziano ucciso, arrestato il complice

(ANSA) - CAGLIARI, 4 GIU - Ha fornito vestiti puliti ad Eugenio Corona, il 40enne finito in manette perché accusato dell'omicidio di Adolfo Musini, l'88enne trovato privo di vita domenica sera nella sua abitazione di piazza Valsassina nel quartiere San Michele a Cagliari. I carabinieri hanno arrestato per favoreggiamento Antonio Perra, 41 anni.

Secondo gli inquirenti, l'uomo ha accolto nella sua abitazione a Is Mirrionis Corona, subito dopo il delitto. Il 40enne si è cambiato i vestiti e le scarpe sporche di sangue. È stato lo stesso Perra a gettare nei cassonetti dei rifiuti i pantaloni e la felpa che Corona indossava quando ha ucciso il pensionato, mentre in casa ha nascosto le scarpe. I carabinieri del Nucleo investigativo hanno recuperato tutto e adesso indumenti e calzature saranno analizzate dal Ris di Cagliari.