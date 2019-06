Due incidenti e un ferito sulla Statale 131 nei pressi di Terralba

Disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia

Due incidenti a distanza di pochi minuti e entrambi lungo la Statale 131, nei pressi dell bivio per Terralba hanno condizionato ieri sera il traffico lungo il collegamento principale dell’Isola, in entrambi i versi di marcia.

Il primo incidente è avvenuto nella carreggiata in direzione di Cagliari e ha coinvolto due automobili. Nel secondo, nella corsia in direzione di Sassari, un’auto è finita sul guardrail, per poi urtare un autotreno e concludere la sua corsa nella sbarra di protezione.

Il bilancio è di un ferito.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e un’ambulanza del 118, che ha trasferito il ferito all’ospedale di Oristano, dove è stato ricoverato.

La circolazione ha subito rallentamenti per circa un’ora.

Martedì, 4 giugno 2019

