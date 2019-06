Nuovi sviluppi nella tragica vicenda dell’omicidio di Adolfo Musini, il pensionato di 88 anni trovato morto nella sua abitazione con il cranio fracassato.

Dopo l’arresto dell’omicida, il 41enne Eugenio Corona, i carabinieri hanno fermato un complice. Si tratta di Antonio Perra, 41 anni, residente in via Timavo a Cagliari. Secondo gli investigatori sarebbe reo di favoreggiamento per aver ospitato Corona dopo il delitto e per avergli fornito degli abiti puliti.

Ma la vicenda non è stata ancora chiarita del tutto. Il dubbio è che Corona – forse in compagnia di un complice – sia tornato nell’appartamento del povero Adolfo. Certo è invece che il 41enne pregiudicato abbia tentato una nuova rapina la scorsa notte, in via Podgora. A farne le spese il 63enne Ivaldo Marci, colpito con un coltello e salvo per miracolo.

Saranno gli ulteriori esami e le nuove perizie a mettere in luce la verità.

L'articolo Omicidio di Adolfo Musini a Cagliari, c’è un complice proviene da Casteddu On line.