Il film Dafne anche all’Ariston di Oristano

Il film “Dafne”, in questi giorni nelle sale italiane, anche al cinema Ariston di Oristano, in una proiezione fuori programma. La proiezione è prevista per domani 4 giungo, alle ore 17.30. Il film, diretto da Federico Boni, ha come protagonista Carolina Raspanti, affetta da sindrome di Down.

Presentato in anteprima mondiale all’ultima Berlinale nella sezione Panorama e vincitore del Premio FIPRESCI, “Dafne” è stato acclamato da pubblico e critica.

Il Film. Dafne ha trentacinque anni, un lavoro che le piace, amici e colleghi che le vogliono bene. Ha la sindrome di Down e vive insieme ai genitori, Luigi e Maria. L’improvvisa scomparsa della madre manda in frantumi gli equilibri familiari: Dafne è costretta ad affrontare non solo il lutto ma anche a sostenere Luigi, sprofondato nella depressione. Grazie all’affetto di chi le sta intorno, alla propria determinazione e consapevolezza, Dafne trova la forza di reagire e cerca invano di scuotere il padre. Fino a quando un giorno accade qualcosa di inaspettato: intraprenderanno insieme un cammino in montagna verso il paese natale di Maria, e, nel tentativo di guardare avanti, scopriranno molto l’uno dell’altra.

Dafne è una produzione Vivo film con Rai Cinema e distribuito da Istituto Luce Cinecittà. Realizzato con il patrocinio di AIPD – Associazione italiana Persone Down e del Comitato Siblings Onlus e con il supporto di Unicoop Firenze e Coop Alleanza 3.0.

Lunedì, 3 giungo 2019

