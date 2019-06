Coltelli e “islamici da uccidere”, a Cagliari Truzzu contro i fans della Ghirra: “Fango su di me. Non avete stile”

I distinguo sulla fabbrica di bombe e gli islamici “da uccidere a casa loro”. E anche una manifestazione con le Sentinelle in piedi. Recenti dichiarazioni sulla stampa e vecchi post di facebook del candidato del centrodestra alle prossime comunali Paolo Truzzu hanno scatenato i supporters della candidata del centrosinistra Francesca Ghirra e acceso la campagna elettorale coi primi fuochi d’artificio sui social network

Intervistato su L’Unione Sarda a proposito della fabbrica di bombe della Rwm di Domusnovas (dove vengono realizzati gli ordigni esplosivi acquistati poi dall’Arabia Saudita impegnata nel sanguinosissimo conflitto in Yemen a causa del quale migliaia di civili sono da anni sottoposti a sofferenze atroci) Truzzu ha dichiarato: “Si indichi un’alternativa. Però se uno produce coltelli non fa niente di male: li produce a prescindere dall’uso che se ne farà. Poi tutto dipende da chi li usa e per quale scopo”.

E sempre da qualche giorno rimbalza sui social un post risalente al 2015 quando, in riferimento ad alcuni attentati terroristici in Francia, pubblicato sul proprio profilo facebook contro gli islamici che fece scalpore: “Non vogliamo accettare l’idea”, disse, “che è giunto il momento di ucciderli a casa loro”.

Truzzu, dopo la sua discesa in campo, è stato oggetto anche di una campagna denigratoria, sempre su facebook per la partecipazione ad una manifestazione delle “Sentinelle in piedi”, movimento ultracattolico che protestava contro le concessioni di diritti civili alle coppie omosessuali.

Il candidato del centrodestra ha reagito con un duro post nel proprio profilo social: “La città non si sporca soltanto con una raccolta porta a porta sbagliata, ma anche con il fango gratuitamente gettato su chi ha un’idea diversa per Cagliari. La differenza si vede? Sì, certo: si vede dallo stile. Noi siamo puliti, dentro e fuori, e rispettiamo tutti. Questa è la vera differenza. Un abbraccio a tutti e Forza Cagliari”.

L'articolo Coltelli e “islamici da uccidere”, a Cagliari Truzzu contro i fans della Ghirra: “Fango su di me. Non avete stile” proviene da Casteddu On line.