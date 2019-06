Gianpietro Ghidini a Oristano per raccontare la perdita di suo figlio Emanuele Organizzato dalla Fondazione Pesciolino Rosso che ha come scopo il sostegno dei giovani

Anche a Oristano un incontro con la fondazione Pesciolino Rosso, ideata da papà Gianpietro, dopo la perdita del figlio Emanuele suicidatosi a causa di una pasticca Lsd. Gianpietro Ghidini racconterà la propria storia e quella di suo figlio Emanuele, alla scuola Alagon di Oristano, giovedì 6 giugno.

Una testimonianza di vita, per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore, ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori, perché quello che oggi sembra farci cadere può essere quello che domani ci aiuterà a stare in piedi. L’evento si dividerà in due incontri: uno alle 10.30, dedicato agli studenti, e uno alle 18.00 a ingresso libero.

In Italia, Ghidini, ha già svolto oltre mille incontri, durante i quali ha incontrato genitori e studenti per raccontare la sua storia e come, dal dolore più straziante quale la perdita di un figlio, si può trovare la forza di essere utili a tante persone che vivono le difficoltà dell’essere genitore e di essere giovani oggi. La fondazione Pesciolino Rosso ha come scopo principale il sostegno dei giovani nella forma di divulgazione e sostegno di attività di sviluppo e crescita.