Grande successo per il Coro Pop Cor di Oristano Il concerto all’Auditorium San Domenico ha richiamato un folto pubblico. Qui le foto dell’evento

Grande successo per il Coro Pop Cor di Oristano, in concerto all’auditorium San Domenico, domenica scorsa.

Molti i presenti in sala, tanto che alcuni spettatori hanno dovuto ascoltare da fuori la sala le note jazz e swing del coro. Tanti gli applausi, sia per il coro, che per la mezzosoprano Giuliana Porcu, ospite della serata.

Il coro è diretto da Sara Careddu e accompagnato al pianoforte da Alessandra Medde e alle percussioni da Giorgio Usai.