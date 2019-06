Air Italy volerà su Olbia dall'8 giugno

(ANSA) - CAGLIARI, 3 GIU - Dopo l'intesa raggiunta con Alitalia e la Regione Sardegna sui voli da e per Olbia, Air Italy sarà operativa da sabato 8 giugno nei collegamenti fra l'aeroporto "Costa Smeralda" e quelli di Milano Linate e Roma Fiumicino. Il vettore sta inserendo i voli in vendita a partire da oggi e operativi a decorrere da sabato. Lo annuncia la stessa compagnia sardo quatariota.

"Questo giorno è particolarmente importante e felice per Air Italy, per i nostri dipendenti e per tutti i nostri clienti abituali - dice il Coo di Air Italy, Rossen Dimitrov - Siamo orgogliosi e impazienti di ospitarli a bordo insieme agli innumerevoli nuovi turisti che hanno in programma di trascorrere le loro vacanze estive in Sardegna. Abbiamo trascorso diversi mesi in discussioni complesse e sfidanti prima di raggiungere questo punto di arrivo che finalmente di consente di realizzare il nostro principale obiettivo: proteggere il nostro personale di Olbia e i nostri investimenti negli ultimi 50 anni al servizio della Sardegna".