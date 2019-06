Sardegna, è record di spiagge per nudisti: aspettando Quartu, anche Barisardo dice sì al naturismo. Una splendida spiaggia per nudisti anche a Barisardo, dopo quelle di Arbus e Porto Ferro e aspettando quella annunciata da Delunas a Quartu. C’è il sì del sindaco, l’approvazione del consiglio comunale ogliastrino arriverà a giorni. Nuove forme di turismo alternativo, la Sardegna scommette sulle spiagge per nudisti.

L'articolo Sardegna, è record di spiagge per nudisti: aspettando Quartu, anche Barisardo dice sì al naturismo proviene da Casteddu On line.