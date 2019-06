In Aristanis duas partidas e unu cunvegnu cun is natzionales italianas de pallavolo de is surdos

Is natzionales italianas de pallavolo de is surdos, cussa maschile e cussa feminile, oe ant a èssere in Aristanis in sa manifestatzione “Bolare prus a in antis de is làcanas”. S’addòbiu, chi est de importu in sa carrera sotziale, culturale e isportiva, ddu cuncordat sa Gymland de Aristanis a manos de pare cun s’Assessoradu de s’Isport de su Comune de Aristanis, cun su Litzeu iscientìficu “Marianu IV” e cun s’Istitutu cumprensivu n. 3 “Coro de Gesùs”, e gosat de su patrotzìniu de s’Ufìtziu Regionale pro s’Iscola de Sardigna.

Is duas natzionales asulas ant a èssere protagonistas siat in campu, cun duas partidas, siat in s’àula magna de su Litzeu iscientìficu pro su cunvegnu in contu de s’isport e sa disabilidade chi non si biet.

Lunis, su 3 de làmpadas de su 2019

