Acqua non potabile a Sestu, l’annuncio della sindaca: “Attenzione, vietato bere e usarla per cucinare”. Paola Secci lo anticipa ai suoi abitanti, l’acqua di Sestu non è potabile. “Cari concittadini e concittadine,

In seguito ai risultati delle analisi condotte dall’ATS Sardegna è stata riscontrata la non potabilità dell’acqua di rete.

A questo proposito ho appena emanato l’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua per usi alimentari. Vi terrò aggiornati tramite il sito dell’ente e miei comunicati.”.

