Eugenio Corona, 40 anni: fermato dai carabinieri il sospettato per l’omicidio del povero Adolfo Musini a Cagliari. I militari lo stanno interrogando in caserma, l’uomo abita nella stessa piazza Valvassina dove ieri è stato trovato il corpo senza vita dell’88enne Adolfo Musini, Nel pomeriggio ci sarà una conferenza stampa dei carabinieri che potrebbero avere risolto il caso in tempi brevi con una brillante operazione. In attesa di capire se Eugenio Corona (nella foto) è davvero il responsabile del delitto Musini, ci sarà da valutare anche un altro caso: quello di un’altra aggressione avvenuta in via Podgora, dove un uomo di 63 anni (Ivaldo Marci) è stato accoltellato e attorno alla casa è stata ritrovata dai militari anche una mazza.

L'articolo Eugenio Corona, 40 anni: fermato dai carabinieri il sospettato per l’omicidio del povero Adolfo Musini a Cagliari proviene da Casteddu On line.