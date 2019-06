Gabriele “Chapo” Cossu in coma dopo un pugno, la Sardegna prega per il campione di boxe

Stava boxando durante una gara da professionista a Pagani, in provincia di Salerno, quando all’inizio della terza ripresa i suoi uomini a bordo ring hanno gettato la spugna. Il motivo? Gabriele “Chapo” Cossu, boxeur 31enne di Porto Torres, dopo aver ricevuto un brutto pugno alla testa dal suo avversario, ha iniziato a barcollare e ad accusare dolori fortissimi. È stato trasportato all’ospedale di Nocera, dove si trova attualmente in cima farmacologico. Ha già subìto un delicato intervento chirurgico alla testa, le sue condizioni sono gravi ma stabili. E tutta la Sardegna prega per la sorte di Cossu, l’ex campione dei pesi piuma si trova ora a dover vincere la gara più importante. Quella della vita.

