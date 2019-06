Blitz anti droga dei carabinieri a Sant’Elia: spuntano cocaina ed eroina, arrestato un 34 enne, denunciato il complice. Nella serata di ieri i militari della stazione di San Bartolomeo hanno arrestato un 34 enne e denunciato il suo complice che era già gravato da un foglio di via, si tratta di un 40enne, che ha invano tentato di nascondersi in un appartamento di via Schiavazzi. I due sono stati notati dai carabinieri apostati nel quartiere di Sant’Elia mentre cedevano dosi di droga a diversi assuntori.

Entrambi sono scappati ma una volta rintracciati dai successivi controlli sono state trovate 13 dosi di cocaina e 70 dosi di eroina, oltre alla somma di 430 euro in contanti. Nell’operazione è stato fermato anche un assuntore di droga, mentre l’arrestato è stato portato presso la stazione di Villanova in attesa del rito direttissimo.

