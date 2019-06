Fabiana Muscas, 53enne di Cagliari. Ecco chi è la presunta complice di Marco Carta: entrambi dovranno presentarsi davanti al giudice, a settembre, per rispondere di furto in concorso: sei le magliette rubate alla Rinascente di Milano. Dal canto suo, Carta – che risulta indagato come la Muscas – si è difeso dicendo di non essere stato lui a rubare le magliette. C’è poi stata la testimonianza di uno degli addetti alla sicurezza del grande magazzino milanese, diametralmente opposta a quella dell’artista. E, adesso, la conferma che anche la donna fermata insieme a Carta è accusata di furto in concorso. Una vicenda dai contorni tutt’altro che chiari, quella del furto di magliette per un valore di 1200 euro alla Rinascente, avvenuto venerdì sera. Spetterà ai giudici, tra tre mesi, accertare quale sia la verità processuale.

L'articolo Magliette rubate alla Rinascente, è di Cagliari la donna accusata di furto con Marco Carta proviene da Casteddu On line.