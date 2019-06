Le suore di clausura entrano in convento: accompagnate in processione

Sabato la suggestiva cerimonia per le vie del centro storico di Oristano

Una partecipata e suggestiva processione di fedeli, ha accompagnato sabato le nuove suore dell’Istituto Serve del Signore e della Vergine di Matarà, appartenente alla famiglia religiosa del Verbo Incarnato, nel monastero di via La Marmora, dove hanno dato vita alla nuova comunità di vita contemplativa Nostra Signora di Bonaria

Prima della processione che ha accompagnato le sorelle nella loro nuova dimora, Monsignor Ignazio Sanna, amministratore apostolico di Oristano, ha celebrato una messa nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Lunedì, 3 giugno 2019

