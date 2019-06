Cagliari, si oppongono al sequestro della merce e aggrediscono i finanzieri: due stranieri in arresto

Cagliari, contrasto al mercato del falso: sequestrati 295 articoli tra accessori e capi di abbigliamento e 15.910 etichette. Due gli arrestati e una persona denunciata dalla guardia di finanza.

I Baschi Verdi della 2^ Compagnia di Cagliari, nel corso di una perlustrazione sotto i portici di via Roma, hanno individuato un gruppo di extracomunitari intenti alla vendita di articoli contraffatti che, alla vista dei militari, hanno cercato di darsi alla fuga, portandosi al seguito la merce.

Raggiunti dai finanzieri, gli uomini hanno opposto resistenza fisica alle operazioni di identificazione e al sequestro degli articoli falsi.

Ne è nata una veloce colluttazione all’esito della quale, 2 dei 3 uomini fermati sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali (due militari hanno riportato vari traumi contusivi e lievi escoriazioni, guaribili rispettivamente in 7 e 8 giorni).

Uno degli arrestati, inoltre, si è reso responsabile di danneggiamento per avere distrutto alcuni beni di proprietà di un ristorante ubicato nelle vicinanze, nel concitato tentativo di fuga.

Per tutti e 3 sono scattate le denunce per gli specifici reati di commercio di articoli contraffatti rinvenuti tra quelli posti in vendita.

Il prosieguo delle attività operative ha condotto all’esecuzione di perquisizioni domiciliari presso le loro abitazioni, tutte a Cagliari.

All’interno di uno degli appartamenti ispezionati, sono stati individuati e sottoposti a sequestro penale ulteriori capi di abbigliamento e accessori contraffatti, nonché numerosissime etichette realizzate con materiali vari (stoffa, metallo, pelle e adesive) pronte per essere assemblate agli articoli cosiddetti neutri (privi di marchi), una macchina per cucire e altri strumenti e beni di consumo da cucito.

Complessivamente sono stati sottoposti a sequestro penale 295 articoli tra accessori e capi di abbigliamento riconducibili a note case produttrici (Nike, Hogan, Colmar, Moncler e Gucci) e 15.910 etichette pronte per essere assemblate.

