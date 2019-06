Interruzioni nell’erogazione dell’acqua a Solanas, Villa Sant’Antonio e Morgongiori Da domani via ai lavori per il collegamento delle nuove condotte

Proseguono a tappe forzate gli interventi di efficientamento delle reti idriche nei Comuni della provincia di Oristano. Lo ha reso noto Abbanoa.

Anche per i prossimi giorni sono in programma diversi interventi che porteranno all’attivazione delle nuove reti e di conseguenza all’eliminazione delle vecchie tubature “colabrodo”.

Domani, martedì 4 e mercoledì 5 giugno, i tecnici di Abbanoa saranno a lavoro nella frazione di Solanas a Cabras dove il gestore sta sostituendo un chilometro di condotte con un investimento di duecentomila euro nell’ambito del piano trimestrale delle manutenzioni straordinarie finalizzato ad affrontare le situazione più critiche nei Comuni gestiti. Le risorse provengono dal bilancio di Abbanoa che utilizza una quota consistente dei proventi delle bollette proprio per investimenti nell’efficientamento del servizio idrico integrato.

Nei due giorni, tra le 8 e le 17, si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione.

Sempre domani, tra le 8.30 e le 17, si procederà anche al collegamento della nuova condotta realizzata in vico III Sant’Antonio Abate a Villa Sant’Antonio: sarà necessario sospendere l’erogazione in via Sant’Antonio Abate e nella strada di fronte alla chiesa.

Mercoledì, invece, i tecnici del gestore procederanno al collegamento delle nuove condotte in via Campo sportivo e vico XX Settembre: tra le 8.30 e le 17.30 si verificheranno temporanee interruzioni nel centro abitato. Entrambi gli interventi rientrano nel maxi appalto di efficientamento delle reti idriche per complessivi dieci chilometri di nuove condotte grazie a un investimento di quasi 4 milioni di euro: sono interessati anche i Comuni di Ales, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Ruinas, Samugheo, Villa Sant’Antonio e Curcuris. Le risorse sono state ottenute dai fondi Cipe 27 destinati a opere strategiche nel settore idrico-potabile.

