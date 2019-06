Insieme per il primo Trofeo Nazionale di Parahockey in Sardegna Anche la Pro Loco di Arborea nell’organizzazione della manifestazione sportiva

“Nella cittadina del Terralbese si trova l’unica squadra isolana di atleti con disabilità che praticano hockey. Atleti di Uras, Marrubiu, Arcidano, Arborea e Terralba”, ha spiegato Francesca Casciu, coordinatrice de “Il Sole Sport”, branca dell’associazione per disabili “Il Sole”.

Ospitato, per la prima volta in Sardegna, il trofeo nazionale di Parahockey, si è tenuto questo weekend a Uras, organizzato dall’associazione “Il Sole Sport”. Ad aiutare nell’organizzazione anche la Pro Loco di Arborea, che si è occupata del pranzo, preparando e distribuendo i pasti, nelle giornate del 1 e 2 giugno.

“La Pro Loco di Arborea”, ha commentato il presidente Paolo Sanneris, “è stata come sempre in prima fila, per aiutare le associazioni che si occupano di problemi sociali”.

“Quando ci chiedono collaborazione”, ha concluso Sanneris, “siamo sempre pronti a dare una mano sopratutto in presenza di persone che meritano una certa attenzione e considerazioni in più”.