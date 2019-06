Monserrato, boom di visite a Casa Lai-Atzeni: “Fieri e orgogliosi, grazie a tutti i visitatori”

Successo di visitatori per la Casa campidanese Lai-Atzeni a Monserrato. Nonostante l’annullamento della manifestazione “Monumenti Aperti” ben 471 persone hanno lasciato la loro firma nel registro degli ospiti:

“Tra sabato sera e domenica (tutto il giorno) abbiamo ricevuto 471 visite, per l’apertura della nostra casa-museo, nonostante l’annullamento della manifestazione Monumenti Aperti. Ciò dimostra come i cittadini abbiano fame di conoscenza, cultura e sapere. Questo non può che renderci fieri ed orgogliosi. Grazie alle 471 persone che ci sono venute a trovare, che si sono congratulate e ci hanno dimostrato di aver apprezzato la casa e amato le nostre spiegazioni attraverso un percorso etnografico. Speriamo di poter continuare ad ospitare persone da tutta la Sardegna, anche in altre occasioni. Abbiamo lavorato senza l’aiuto di nessuno e non ci fermeremo, perché per noi la trasmissione delle nostre tradizioni, ai giovani o ai meno giovani, è di fondamentale importanza”.

