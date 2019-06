Omicidio di piazza Valsassina a Cagliari, la svolta: i sospetti ricadono su un 40enne

Sembra esserci una svolta nella triste vicenda dell’omicidio di Adolfo Musini, 88 anni.

I carabinieri hanno condotto in caserma un uomo di 40 anni, Eugenio Corona, residente in una palazzina vicina, sospettato di aver ucciso l’anziano durante un tentativo di rapina finito male.

Intanto sul luogo del delitto continua il lavoro del Ris e degli inquirenti.

Il corpo senza vita di Adolfo Musini è stato trovato ieri dentro un appartamento chiuso a chiave, con la testa fracassata.

Non si esclude che l’omicidio del pensionato e il tentato omicidio avvenuto in via Podgora possano essere collegati.