Allarme incendio e paura nella notte in un condominio di Oristano Guasto in una caldaia del gas. Intervento dei vigili del fuoco

È scattato l’allarme la notte scorsa in un palazzo di via San Francesco, a Oristano, davanti al palazzo di giustizia, per l’incendio di uno scaldino a gas nel terrazzino di un condominio.

Sul posto, prima di mezza notte sono arrivati i vigili del fuoco. Per precauzione hanno fatto sgomberare alcuni appartamenti durante le operazioni di messa in sicurezza dello scaldino.

Pochi i danni, ma tanta paura tra i residenti.

Lunedì, 3 giugno 2019

