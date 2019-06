Cagliari, alba di sangue a San Michele: uomo accoltellato in via Podgora

Un uomo di 63 anni è stato trovato, ferito a coltellate, in via Podgora a Cagliari, nel rione di San Michele. Il fatto è avvenuto poco dopo le quattro del mattino: sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e sono stati gli stessi soccorritori a dare l’allarme, contattando la polizia. L’uomo si trovava all’interno della sua abitazione. Un episodio dai contorni ancora oscuri: al momento, il ferito, non è in grado di fornire nessuna spiegazione agli agenti della squadra mobile che hanno già avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica del fatto. Un nuovo episodio di sangue, fortunatamente non gravissimo, che avviene a poche ore dal ritrovamento, in piazza Valsassina, del corpo senza vita dell’88enne Adolfo Musini.

