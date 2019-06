Cagliari, la differenziata degli incivili: “Ecco le discariche che stanno deturpando la nostra città sempre più sporca”, la denuncia dei residenti di Is Mirrionis. Ecco la testimonianza di Roberto Carta: “Queste sono foto che testimoniano la situazione di degrado che da settimane si registra in via Hermada, angolo via Is Maglias. Da quando la raccolta porta a porta è iniziata i soliti incivili, in barba alle regole, depositano i loro rifiuti dove prima erano posizionati i cassonetti per la raccolta indifferenziata. Il Comune fa finta di nulla e giorno dopo giorno la situazione peggiora, con evidenti disagi e rischi igienico sanitari. Un vostro lettore che differenzia regolarmente e paga la Tari”.

