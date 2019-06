Marco Carta, il giallo delle magliette visto dalla security: “La donna resta fuori e gli passa la merce…”

Il giallo delle magliette di Marco Carta ha una nuova puntata sul Corriere della Sera, che riporta testualmente la testimonianza di un addetto della sicurezza della Rinascente di Milano. Il responsabile della security ha ricostruito alcuni dettagli della vicenda: in camerino- ha rivelato- “la donna resta fuori e passa le maglie, una per una, al ragazzo all’interno del camerino. Finito di passare gli abiti, la donna dà al ragazzo anche la sua borsa. Il tutto dura qualche minuto”. Poi cosa sarebbe accaduto, sempre secondo l’addetto alla sicurezza del grande magazzino? “Carta esce dal camerino ma senza la magliette che “nessuno dei due ha più in mano“: quando i due vengono fermati le t-shirt vengono trovate nella borsa della signora che accompagnava il cantante. Poi Carta entra in bagno. I due comprano poi “due costumi da uomo, va alle casse e li paga. Poi entrambi imboccano l’uscita su piazza Duomo”. Solo che il sistema anti furto suona, perché le magliette erano talmente costose da avere vari sensori. Carta è stato in gran parte scagionato, anche se ha assicurato dio non volere fare la spia su chi abbia davvero rubato le fatidiche magliette.

