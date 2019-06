Incidente stradale questa mattina poco prima delle 6 sulla 554, nel bivio per Monserrato, direzione Quartu. Quattro le auto coinvolte, due persone rimaste ferite sono state soccorse dal 118 e trasportate n codice giallo all’ospedale.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Quartu per i rilievi. Non è chiara la dinamica, ancora in fase di accertamento.

L'articolo Incidente all’alba sulla 554: quattro auto coinvolte e due feriti proviene da Casteddu On line.