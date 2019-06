In Aristanis unu pagheddu de pop cun su coru Popcor

Su coro Popcor de Aristanis in cuntzertu cun “Di tutto un Pop”. S’at a pòdere bìere custu merie, dae is 19.30, in Aristanis, me in s’Auditorium de Santu Domìnigu. Paris cun su coro ddoe ant a èssere fintzas su mesu sopranu Giuliana Porcu e su maistru Giancarlo Salaris cun su pianoforte.

Su coro at a propònnere unas cantas cantzones bogadas dae su repertòriu suo, movende-si intra de swing, pop e jazz. Totu tramudadu in sa polifonia corale.

