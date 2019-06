“Monumentos abertos” in Cùglieri

Oe, in Cùglieri, sa de duas dies cun “Monumentos abertos”. Bìsitas ghiadas in bìndighi monumentos, gràtzias a sa voluntade de s’Amministratzione comunale e a sa disponibilidade de is voluntàrios.

In programma fintzas mustras, cuntzertos e itineràrios istòricos.

Is monumentos, at a fàghere a ddos bisitare gratis dae is 9.30 a is 13.00 e dae is 15.00 a is 20.30.

Domìniga, su 2 de làmpadas de su 2019

