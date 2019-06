Gustende Marceddì, su mare protagonista in sa mesa e in sa rassigna literària

Torrat “Gustende Marceddì”, sa rassigna gastronòmica cuncordada dae sa Pro Loco de Terraba. In sa biddighedda de is piscadores custu mangianu ant a èssere protagonistas su pische de s’istàniu, coghinadu cun sabidoria dae is piscadores de Marceddì.

S’ant a pòdere tastare antipastos de mare, frègula e macarrones cun cotza e còtzula, pische frissu e pische arrostidu, burrida e àteras cosas bonas. No at a mancare su binu de Terraba.

Is tastaduras ant a comintzare a mesudie.

A intro de sa manifestatzione fintzas sa rassigna “Contos de mare, contos in borgata”.

Domìniga, su 2 de làmpadas de su 2019

L'articolo Gustende Marceddì, su mare protagonista in sa mesa e in sa rassigna literària sembra essere il primo su LinkOristano.it.