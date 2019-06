Sarroch, boato nella zona industriale: allarme incendio nello stabilimento Air Liquide

Allarme per un boato all’interno dello stabilimento della Air Liquide nella zona industriale di Sarroch. Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115 i Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 18. 40 per un allarme che ha interessato presumibilmente una stazione elettrica. All’arrivo sul posto la squadra intervenuta ha verificato che un isolatore della 150000 Volt è esploso provocando un forte rumore. L ‘intervento delle squadre del comando(2mezzi, 7 mezzi) ha limitato il piccolo incendio sviluppatosi nelle aree incolte all interno della area e alla bonifica della parte di impianto coinvolto, dopo il distacco della linea elettrica da parte degli operatori di Terna giunti sul posto.

