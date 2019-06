“Quartu, noi volontari della Misericordia e l’indifferenza per gli incivili che rubano i parcheggi alle ambulanze”

Buonasera, siamo dei volontari della Misericordia di Quartu Sant’Elena con sede in Via Sant’Antonio. Con enorme dispiacere ci vediamo costretti a pubblicare questa foto perché stanchi e stufi di dover combattere ogni giorno con qualche incivile che parcheggia la propria macchina nel parcheggio riservato alle ambulanze in servizio 118 e non solo! Dopo innumerevoli chiamate alla polizia locale e sollecitazioni al comune, siamo ancora in questa situazione, costretti a dovere lasciare il nostro mezzo di soccorso in mezzo alla strada intralciando il traffico, perché impossibilitati a parcheggiare nel posto a noi dedicato. Siamo arrabbiate e deluse dalle istituzioni che non solo non ci tutelano ma ci lasciano da soli a dover combattere con persone poco rispettose in momenti in cui per noi il tempo è tutto. Scusateci per questo sfogo ma non possiamo più continuare così. Forse rendendo questo problema pubblico nei social avremmo qualche attenzione dall’ amministrazione di Quartu Sant’Elena!

Carla e Arianna

