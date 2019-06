Marco Carta, il colpo di scena: non convalidato l’arresto, “non sono stato io a rubare le magliette”

Marco Carta, il colpo di scena: non convalidato l’arresto, “non sono stato io a rubare”. Non è stato lui a rubare le magliette, il processo per direttissima lo ha scagionato. Nel processo per direttissima di questa mattina il giudice non ha convalidato l’arresto del cantante Marco Carta: secondo il suo avvocato sarebbe estraneo ai fatti, a rubare sarebbe stata un’altra persona. Queste invece le dichiarazioni del cantante all’uscita del tribunale: “Adesso vado a casa, sono un po’ scosso, le magliette non ce le ho io, l’hanno visto tutti. Non sono stato io a rubare, felice di poterlo dire”. A chi gli chiedeva chi fosse il ladro Marco Carta ha risposto: “Non mi va di dirlo, non faccio la spia”, riferisce Repubblica.

Il cantante cagliaritano era stato arrestato insieme a una donna di 53 anni davanti alla Rinascente di Milano. Con sei magliette del valore di 1200 euro. Queste le parole pronunciate dopo il processo dall’avvocato Ciro Simone Giordano: “E’ stata dimostrata la totale estraneità, l’arresto non è stato convalidato e non è stata applicata alcuna misura cautelare. Lui è estraneo a qualsiasi addebito. Il fatto è attribuibile ad altri soggetti”. Il cacciavite per togliere il sistema anti taccheggio e le stesse magliette sarebbero state trovate nella borsa della donna di 53 anni che era con lui, la Polizia ora visionerà le immagini delle telecamere della Rinascente per sciogliere anche gli ultimi dubbi sulla vicenda che ha avuto un enorme clamore mediatico. La placchetta flessibile aveva suonato all’uscita del negozio.

