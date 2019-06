Cagliari, ragazza 15enne investita sulle strisce in viale Trieste: al volante un 28enne di Elmas. Ecco la dinamica ricostruita dalla Polizia Municipale, ancora un pedone investito a Cagliari e in pieno giorno. Una Peugeot 107 condotta da un ragazzo di Elmas di 28 anni stava percorrendo viale Trieste diretto verso via Roma: all’altezza del palazzo della Regione ha investito una ragazza 15enne si Cagliari che stava attraversando sulle strisce pedonali. La ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata con assegnato codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Marino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.

L'articolo Cagliari, ragazza 15enne investita sulle strisce in viale Trieste: al volante un 28enne di Elmas proviene da Casteddu On line.