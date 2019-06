Scontro frontale a Flumini, coinvolte un’auto e una moto: il centauro è gravissimo

Quartu Sant’Elena, incidente stradale sulla SP 17 nel viale Leonardo Da Vinci: scontro frontale tra un’auto e una moto con due feriti, in codice rosso il motociclista.

I Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti intorno alle 12:40, in viale Leonardo Da Vinci (SP17) a Quartu Sant’Elena, all’incrocio con via Lipari, nei pressi dell’Hotel Setar, per un incidente stradale: per cause ancora da accertare una moto e un’auto si sono scontrate.

Sul posto è stata inviata la squadra di Pronto 2A della sede centrale del Comando.



I feriti sono stati soccorsi dal personale inviato dal servizio di emergenza del 118: in codice rosso il motociclista, trasportato in ospedale, mentre il conducente dell’auto si è ferito lievemente e non è in pericolo di vita.



Gli operatori all’arrivo sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto e la moto. A causa di una perdita di benzina si è reso necessario delimitare l’area, la corsia di marcia e stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della strada.



Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Quartu per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Fonte: Casteddu On Line