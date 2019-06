Ancora più eventi per Oristano Capitale Europea dello Sport

Ampliato il ricco programma di eventi di Oristano Città europea dello sport 2019. Gli eventi, iniziati con la Mezza Maratona del Giudicato, continueranno fino al 10 novembre.

Tra le novità l’inserimento di Rotary Corre, l’evento sportivo benefico organizzato e promosso dal Rotary club Oristano, in programma per sabato 15 giugno.

Anche Torre Grande tra i luoghi che fanno da sfondo agli eventi sportivi oristanesi, con la manifestazione pugilistica organizzata dall’ASD Corner Gym Box, in piazza della Torre, in programma per il 28 luglio. Il 4 agosto, sarà protagonista, invece, il lungomare della borgata, con la III edizione di Sardegna Motor Bikers. Dal 23 al 25 agosto, in piazza della torre, anche il Torneo Regionale 3×3 Trofeo Shardana di basket.

Dal 9 all’11 agosto protagonista l’equitazione con il Concorso Ippico Nazionale, che si terrà negli Impianti Soe di Sa Rodia.

Per il 17 settembre previsto il Campionato regionale di Taekwondo Fita (specialità combattimento), al Palatharros.

Giornata dedicata al tiro con l’arco, invece, quella del 6 ottobre, con il “Trofeo Regionale Oristano Città Europea dello Sport, previsto per le ore 15.00 nella palestra di Torangius.

Dal 29 settembre fino al 10 di novembre, anche diversi appuntamenti dedicati all’Orientiring.

