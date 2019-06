In Aristanis mòngias noas de clausura

Chimbe mòngias de s’Istitutu de is Serbidoras de su Sennore e de sa Vìrgine de Matarà ant a formare sa comunidade noa de vida de pregadoria “Nostra Sennora de Bonària”.

Sa tzerimònia de intrada de is mòngias noas a su cunventu de bia de La Marmora s’at a fàghere custu merie. Munsennore Ignazio Sanna, amministradore apostòlicu de Aristanis, at a fàghere una missa in sa Sea de Santa Maria a is 18.00 e, a pustis, a is mòngias nche ddas ant a acumpangiare a su cunventu cun una prufessone.

Sàbadu, su 1 de làmpadas de su 2019

