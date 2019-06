Unu cuntzertu de bonucoro in su Tzentru Santa Maria Pipiedda

Unu cuntzertu de bonucoro in su Tzentru de Abilitatzione noa Santa Maria Pipiedda. S’at a fàghere custu merie, a is 19.00, in su giardinu de su Tzentru. Su dinari regortu at a serbire pro su repartu nou pro is malàidos in istadu vegetadore e de cussèntzia mìnima.

S’ispetàculu dd’ant a contivigiare sa classe 4^ A de s’Istitutu cumprensivu “Grazia Deledda” de Aristanis, su Coro polifònicu, su Coro giovanile e su Coro de is Boghes Biancas “G.P. da Palestrina” de Crabas, su Coro polifònicu ètnicu “Lionora de Arbaree”, su Coro “Maurizio Carta” e s’Ensemble istrumentale “Is musicantes”.