C’è da pulire la spiaggia 

Sono state tantissime, e ancora procedono, le giornate ecologiche organizzate dai comuni dell’oristanese per ripulire i propri litorali. “Insieme per pulire le spiagge”, questo il motto alla base del lavoro dei volontari che da inizio giugno stanno ripulendo le coste di Cabras, San Vero Milis, Santa Giusta e Arborea. Mai come quest’anno le amministrazioni comunali si sono prodigate per preservare le bellezze dell’Isola, con un gesto piccolo ma concreto, come raccogliere i rifiuti abbandonati. Un messaggio che fa bene all’ambiente e a se stessi.

L’amministrazione di Cabras, in collaborazione con l’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre, è stata la prima nell’oristanese a dare il via alle giornate ecologiche nella nostra provincia. Iniziate il 28 aprile, termineranno domani con la pulizia di Is Arutas. L’incontro è come sempre al Centro Polivalente di via Tharros, alle ore 8.30.

A ripulire la spiaggia di Is Benas, anche i calciatori del Cagliari e i giocatori di basket della Dinamo Sassari, che l’11 maggio scorso avevano partecipato alla giornata organizzata dall’aministrazione comunale di San Vero Milis, Legambiente Sardegna e la società Ichnusa e

Non da meno il comune di Arborea, che proprio in queste ore sta ripulendo la Spiaggia 26, grazie all’iniziativa “Spiagge e Fondali Puliti”, organizzata dall’amministrazione comunale, ANDA, Fondazione Medsea, Maristanis, Cooperativa Concordia, Pro Loco Arborea, Lipu e Lega Ambiente.